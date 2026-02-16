Tra lutto e formazione | due sguardi intimi sull’educazione sentimentale da Shakespeare a Rebibbia
Hamnet, il romanzo di Maggie O’Farrell ispirato alla morte del figlio di Shakespeare, nasce dalla perdita personale dell’autrice, che ha voluto dare voce al dolore di una famiglia. Nel frattempo, a Rebibbia, i giovani di una scuola di periferia affrontano quotidianamente sfide che costruiscono il loro percorso di crescita. Due storie diverse, ma entrambe mostrano come la perdita e la resilienza influenzino profondamente chi si confronta con l’educazione sentimentale.
Da una tragedia familiare che genera un capolavoro universale alla quotidianità ruvida di una scuola di periferia: Hamnet e Domani interrogo raccontano il dolore, la crescita e il legame profondo tra chi insegna e chi impara a vivere. Due film lontani nel tempo e nello spazio, ma sorprendentemente uniti da una stessa tensione emotiva: trasformare. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Il Mimamoru. Tra educazione sentimentale e Teatro
Educazione sentimentale per future europee
L'educazione sentimentale è fondamentale per le giovani europee di domani.
Dal 5 febbraio “Hamnet – Nel nome del figlio” rilegge Shakespeare partendo dal lutto per il figlio Hamnet: l’Amleto diventa tragedia del ricordo più che della vendetta. Su ReWriters parliamo di teatro, memoria e padri/figli: facebook