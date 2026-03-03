Nella ventottesima giornata di Serie B 20252026, si sfidano Padova e Spezia. I veneti cercano di avvicinarsi ai playoff, mentre i liguri sono coinvolti in una battaglia per evitare la retrocessione. La partita si giocherà in Italia, con le probabili formazioni ancora da definire. La sfida rappresenta un momento importante per entrambe le squadre in questa fase del campionato.

We have a curated list of the most noteworthy news from all across the globe. With any subscription plan, you get access to exclusive articles that let you stay ahead of the curve. We have a curated list of the most noteworthy news from all across the globe. With any subscription plan, you get access to exclusive articles that let you stay ahead of the curve. We have a curated list of the most noteworthy news from all across the globe. With any subscription plan, you get access to exclusive articles that let you stay ahead of the curve. Sign up with just an email address and you get access to this tier instantly. Pay now and you get access to exclusive news and articles for a whole year. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Padova-Spezia, ventottesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Leggi anche: Padova-Spezia, ventisettesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Spezia vs Modena, sedicesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la sedicesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026.

Tutti gli aggiornamenti su Padova Spezia ventottesima giornata...

Temi più discussi: Prevendita Padova-Spezia (martedì 3/3 h 19); Il prossimo avversario: come sta lo Spezia di Donadoni; Live Padova - Spezia - Serie B: Punteggi & Highlights Calcio - 03/03/2026; Padova - Diretta.

Padova-Spezia 3 marzo 2026: arbitro, precedenti, statistiche e curiositàSerie B 2025-26, 28a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Calcio Padova-Spezia: forma recente, arbitro Perri, pillole e confronto dati. sport.virgilio.it

Pronostico Padova-Spezia: in bilico tra sogno playoff e paura di retrocederePadova-Spezia è una partita di Serie B e si gioca martedì alle 19:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, tv, streaming. ilveggente.it

Padova-Spezia, la prevendita tocca quota 6500: gli aggiornamenti - facebook.com facebook

Donadoni non è in discussione, Spezia a Padova senza Skjellerup e con qualche cambio rispetto alla Reggiana x.com