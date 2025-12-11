Spezia vs Modena sedicesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

La sfida tra Spezia e Modena, valida per la sedicesima giornata della Serie B 2025/2026, rappresenta un incontro cruciale per entrambe le squadre. I liguri cercano punti fondamentali per la salvezza, mentre i modenesi puntano alla promozione. Ecco le probabili formazioni e le modalità di visione della partita.

Gara valida per la sedicesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I liguri proveranno a fermare un avversario che punta alla promozione per raccogliere punti pesanti in ottica salvezza. Spezia vs Modena si giocherà sabato 13 dicembre 2025 alle ore 15 presso lo stadio Picco. SPEZIA VS MODENA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I liguri sono quart’ultimi in classifica, ma reduci da un mini-slancio dato da sei punti raccolti nelle ultime due gare, un segnale di significativa inversione di tendenza portato dall’avvento di Donadoni in panchina al posto di D’Angelo. Gli emiliani stanno vivendo un periodo di crisi dopo aver dominato per larghi tratti il campionato. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Spezia vs Modena, sedicesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Cassata squalificato contro il Modena, Spezia multato per un lancio di bottiglietta in campo Vai su X

