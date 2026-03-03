Open VAR Rocchi chiude il caso Calhanoglu ammonito in Inter-Genoa | perché non meritava l'espulsione

Il designatore ha annunciato che l’episodio con Calhanoglu durante Inter-Genoa non comporta ulteriori conseguenze, chiudendo così la questione. In particolare, l’arbitro ha deciso di non assegnare l’espulsione richiesta per un intervento del calciatore dell’Inter, che è stato comunque ammonito durante la partita. La decisione è stata comunicata in trasmissione senza ulteriori commenti.

Il designatore ha spento ogni polemica in trasmissione sul mancato rosso chiesto per il calciatore dell'Inter. "Quando sento un arbitro spiegare bene ai giocatori è perché ha le idee chiare. A volte non accade perché non hai la certezza della scelta fatta". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Moviola Inter Genoa, caso Calhanoglu: perché il fallo non è da rosso secondo l'arbitro

Gianluca Rocchi a Open VAR perde la calma: “Dovresti vedere come m’incazzo”. Con chi ce l’haRocchi si sfoga a Open VAR dopo l'analisi degli episodi da moviola e le polemiche su Udinese-Lazio: “Se non credete alla nostra buona fede, lascio”.

Open Var non è uno strumento di chiarezza, nessuna critica al Var per il gol annullato al Napoli (Repubblica); Open Var | Anche per Milan-Parma secondo Rocchi il Var ha fatto bene a intervenire il gol era regolare Il Var ha sempre ragione; De Laurentiis è pronto a rendersi protagonista tra assemblea di Lega e incontro arbitri.

Open Var, Rocchi spiega come cambia il Var: il giudizio sul mancato rosso a Calhanoglu e sul gol del MilanA Open Var si rivede Rocchi dopo un lungo periodo di assenza. Il designatore dice tutto: dal caso Calhanoglu in Inter-Genoa all'analisi delle novità del Var. sport.virgilio.it

Open Var su Inter-Genoa: Calhanoglu non è da rosso. Rocchi: Scelta giusta, mancano i parametri del DogsoDurante Open Var è stato analizzato il fallo di Calhanoglu su Ekuban giudicato non da rosso. msn.com

#Rocchi spegne le polemiche: " #Calhanoglu in Inter-Genoa, giallo giusto. C'è solo un parametro DOGSO" x.com

