Alle 15.38 del 27 febbraio, l’ex presidente ha inviato una comunicazione al capo di stato maggiore, autorizzando l’attacco denominato Epic Fury. I dettagli sugli obiettivi e i tempi dell’operazione contro l’Iran non sono stati divulgati, mentre in alcune aree del mondo Maga si registrano rivolte e proteste. La decisione di avviare l’azione militare è stata resa nota attraverso questa comunicazione ufficiale.

Alle 15.38 del 27 febbraio Donald Trump ha scritto al capo di stato maggiore americano, Dan Caine: “L’operazione Epic Fury è approvata. Nessun aborto. Buona fortuna”. Ha avuto così inizio l’operazione di guerra congiunta israelo-statunitense contro l’Iran che ha portato all’uccisione della guida suprema del paese, l’ayatollah Ali Khamenei. Il messaggio è stato reso pubblico dallo stesso Caine, che ieri ha tenuto la prima conferenza stampa sulla questione assieme al segretario alla Difesa, Pete Hegseth. Il capo di stato maggiore, oltre a fornire dettagli tecnici sull’operazione e sul coordinamento con le Forze armate israeliane, ha detto che... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Obiettivi e tempi dell’attacco all’Iran non sono chiari. Parte del mondo Maga in rivolta

Medio Oriente in fiamme. Obiettivi militari (e non solo) dell’attacco all’IranL’alba della guerra Alle prime luci del 28 febbraio 2026, il Medio Oriente si è svegliato sull’orlo di una guerra che molti temevano da anni ma che...

Ayatollah nel mirino? Piani e obiettivi dell’attacco Usa-Israele all’IranSecondo fonti del Pentagono, riportate dalla Cnn, gli attacchi scattati oggi si protrarranno per diversi giorni.

Tutto quello che riguarda Parte del

Discussioni sull' argomento Nuovo Codice dell’Edilizia e delle Costruzioni: la riforma del testo unico approda alla Camera; Malattie rare e accesso precoce ai farmaci: obiettivo equità, sostenibilità e riforma del sistema regolatorio; Villa La Quiete rinasce: AERtetto nelle coperture del compendio; Oltre la compliance: l’AI come scelta strategica. Intervista al Direttore AgID Mario Nobile.

Obiettivi e tempi dell'attacco all'Iran non sono chiari. Parte del mondo Maga in rivoltaC'è incertezza sull’estensione della missione e sul tempo che gli Stati Uniti impiegheranno per raggiungere i loro obiettivi. E molti trumpiani sono convinti che l'operazione somigli proprio alle end ... ilfoglio.it

Si é appena conclusa la prima parte del recital lirico che ha visto interpretare alcune pagine dal “Don Carlo” e da “La forza del destino” dal tenore Francesco Meli e dal baritono Luca Salsi. Al pianoforte, Nelson Calzi Un breve intervallo e poi si prosegue col pr x.com

«Non abbiamo notizie neanche dalla Farnesina. Nessuna assistenza da parte del governo». Nelle parole di Teresa De Ponte si percepisce tutta la preoccupazione che questa mamma sta vivendo per sua figlia Sofia Landri, diciasettenne napoletana che in qu - facebook.com facebook