Kelly Osbourne contro gli hater | Basta body shaming è disgustoso

Kelly Osbourne si difende dagli attacchi degli hater sui social, condannando il body shaming e definendolo disgustoso. La cantante e influencer si è recentemente confrontata con commenti offensivi sulla sua trasformazione fisica, sottolineando l'importanza di rispettare le scelte e il percorso di ognuno.

(Adnkronos) – Kelly Osbourne sbotta contro gli hater che sui social, ormai da settimane, commentano in modo offensivo il suo aspetto fisico e la drastica perdita di peso. La figlia di Ozzy, il musicista morto lo scorso 22 luglio all’età di 76 anni per un infarto miocardico, ha chiesto rispetto in un video sfogo condiviso . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

