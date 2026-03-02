iPhone 17e è il vero affare di Apple | più memoria più potenza stesso prezzo

Apple ha presentato l’iPhone 17e, una versione che si distingue per offrire maggiore memoria e potenza mantenendo invariato il prezzo rispetto ai modelli precedenti. Sebbene non sia il più appariscente della gamma, rappresenta una scelta strategica per l’azienda, puntando su un dispositivo che combina prestazioni solide, autonomia affidabile e capacità di memoria ampliata, pensato per durare nel tempo.

Apple presenta iPhone 17e: chip A19, modem C1X, fotocamera Fusion 48MP, MagSafe e 256GB di base a 729 euro. Preordini dal 4 marzo, disponibile dall’11 marzo Non è il modello più spettacolare della gamma, ma è probabilmente il più strategico. Con iPhone 17e, Apple rafforza la sua idea di “accessibile premium”: un dispositivo che non insegue l’effetto wow dei Pro, ma consolida potenza, autonomia e memoria in un pacchetto pensato per durare. Il prezzo di partenza è fissato a 729 euro, ma il vero cambio di passo è altrove: 256GB di archiviazione di base. Il doppio rispetto alla generazione precedente, quattro volte rispetto a iPhone 12 allo stesso listino. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - iPhone 17e è il vero affare di Apple: più memoria, più potenza, stesso prezzo Iphone 17e potenza maggiore magsafe e variante da 512 gb più economical’annuncio di apple presenta il nuovo iPhone 17e, una versione accessibile che integra caratteristiche chiave solitamente riservate ai modelli di... IPhone 17e miglioramenti chiave potrebbero renderlo il miglior rapporto qualità prezzo di Apple finoraIl contesto Apple recente racconta di scelte tra modelli controversi e proposte di valore. Tutte le Novità del nuovo iPHONE 17 PRO! Aggiornamenti e contenuti dedicati a Apple. Temi più discussi: Tre giorni di presentazioni Apple in arrivo, dai MacBook economici a iPhone 17e; iPhone 17e in arrivo, tutto quello che vi serve sapere: funzioni, novità e prezzo; Apple cambia strategia: ecco come arriveranno i nuovi iPhone 17e e i super MacBook; iPhone 17e: tutto quello che sappiamo finora. iPhone 17e è il vero affare di Apple: più memoria, più potenza, stesso prezzoApple presenta iPhone 17e: chip A19, modem C1X, fotocamera Fusion 48MP, MagSafe e 256GB di base a 729 euro. Preordini dal 4 marzo, disponibile dall’11 marzo ... panorama.it Apple, ecco iPhone 17e: 256GB di base, chip A19 e MagSafe a partire da 729 euroApple amplia la gamma con iPhone 17e, il modello più accessibile della famiglia iPhone 17, che punta su prestazioni elevate, maggiore robustezza e 256GB di archiviazione di base allo stesso prezzo di ... cellulare-magazine.it iPhone 17e raddoppia la memoria della linea economica - (Adnkronos) - Apple ha presentato ufficialmente l'iPhone 17e, la nuova proposta d'ingresso che punta a bilanciare potenza e accessibilità all'interno dell'attuale gamma sma x.com Apple terrà una 'Apple Experience' dal 4 marzo 2026: previsti annunci distribuiti su tre giorni e prove stampa in tre città, con focus su nuovi prodotti. https://tech.everyeye.it/notizie/apple-svela-sorprese-globali-prodotti-inediti-demo-imperdibili-evento-unico-86 - facebook.com facebook