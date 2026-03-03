Nuova doccia fredda nel finale Il Bologna si prende tutto ai nerazzurri restano i se e i ma

Da lanazione.it 3 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Bologna ha conquistato i tre punti nell'ultimo incontro, lasciando l'Inter con alcuni dubbi e rimpianti. La gara si è conclusa con una rete decisiva nel finale, modificando il risultato e lasciando gli nerazzurri con molte domande da rispondere. La partita si è svolta a Pisa e ha visto entrambe le squadre impegnate con intensità, ma alla fine a prevalere è stato il risultato a favore dei felsinei.

di Saverio Bargagna PISA Tutte le partite felici si somigliano; ogni partita infelice è invece disgraziata a modo suo. Parafrasando l’incipit del capolavoro "Anna Karenina", il Pisa perde di nuovo all’Arena: stavolta chinando la testa di fronte alla magia del danese Odgaard giunta proprio sul gong. Un gol capolavoro al novantesimo che punisce una squadra combattiva, ma come sempre sterile. E se non segni mai, prima o poi finisce male. Chi la chiama sfortuna, forse, non ha torto. Sicuramente non sbaglia chi la chiama "categoria": la Serie A è questa, singoli che la risolvono mentre altri sbagliano. E ormai l’abbiamo imparato bene. a suon di sberle. 🔗 Leggi su Lanazione.it

nuova doccia fredda nel finale il bologna si prende tutto ai nerazzurri restano i se e i ma
© Lanazione.it - Nuova doccia fredda nel finale. Il Bologna si prende tutto ai nerazzurri restano i "se" e i "ma"

Appiano Gentile Inter: doccia fredda per i nerazzurri in Arabia che escono sconfitti dalla SupercoppaMercato Inter, Bastoni seguito in Premier League! Ecco quali club sono interessate Calciomercato Inter, clamorosa suggestione Alisson! Si apre il...

Niente è meglio di una doccia quando si cerca il relax, ma l’acqua deve essere calda o fredda?Per molti, la doccia rappresenta il confine tra il caos della giornata e il riposo serale o, al contrario, il rito necessario per risvegliare i sensi...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Nuova doccia

Discussioni sull' argomento Nuova doccia fredda nel finale. Il Bologna si prende tutto ai nerazzurri restano i se e i ma; Grugliasco, salta il progetto microcar per la Lear; Napoli, mentalità da Champions; Così Musk prova a spingere le vendite di quel flop del Cybertruck.

Basket serie B Interregionale. Doccia fredda per la Mens Sana. Lussazione alla spalla: Nepi outNuova pesante tegola in casa Mens Sana, uscita con due punti ma anche con altrettante defezioni importanti dal derby ... lanazione.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.