Nuova doccia fredda nel finale Il Bologna si prende tutto ai nerazzurri restano i se e i ma

Il Bologna ha conquistato i tre punti nell'ultimo incontro, lasciando l'Inter con alcuni dubbi e rimpianti. La gara si è conclusa con una rete decisiva nel finale, modificando il risultato e lasciando gli nerazzurri con molte domande da rispondere. La partita si è svolta a Pisa e ha visto entrambe le squadre impegnate con intensità, ma alla fine a prevalere è stato il risultato a favore dei felsinei.

di Saverio Bargagna PISA Tutte le partite felici si somigliano; ogni partita infelice è invece disgraziata a modo suo. Parafrasando l'incipit del capolavoro "Anna Karenina", il Pisa perde di nuovo all'Arena: stavolta chinando la testa di fronte alla magia del danese Odgaard giunta proprio sul gong. Un gol capolavoro al novantesimo che punisce una squadra combattiva, ma come sempre sterile. E se non segni mai, prima o poi finisce male. Chi la chiama sfortuna, forse, non ha torto. Sicuramente non sbaglia chi la chiama "categoria": la Serie A è questa, singoli che la risolvono mentre altri sbagliano. E ormai l'abbiamo imparato bene. a suon di sberle.