Pixel now playing diventa una app reale ma non per tutti

Google trasforma Now Playing in un’app vera e propria, ma solo per alcuni utenti Pixel. La società ha deciso di rendere disponibile questa funzione di riconoscimento musicale come applicazione separata, offrendo così un modo più rapido e pratico per identificare brani. Per ora, questa novità riguarda solo una selezione di dispositivi e non tutti gli utenti potranno scaricarla subito.

Google sta preparando una svolta significativa per Now Playing, la funzione di riconoscimento musicale presente sui dispositivi Pixel. l'obiettivo è separararla dal contesto di Android System Intelligence e distribuirla come app autonoma tramite il Google Play Store. questa scelta potrebbe permettere aggiornamenti più rapidi e l'introduzione di nuove funzionalità, con un possibile debutto legato a un Pixel Feature Drop. now playing: da funzione di sistema a app autonoma. oggi, Now Playing opera in background come componente di Android System Intelligence, offrendo la rilevazione di brani e l'accesso a cronologia e preferiti.