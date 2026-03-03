Tra Fabrizio Corona e Roberto Vannacci si è acceso un acceso scambio di battute dopo che Corona ha annunciato la creazione di un nuovo partito politico. Vannacci ha risposto con un secco smentita, negando ogni coinvolgimento o dichiarazione in merito. La tensione tra i due continua a salire, alimentata dal confronto pubblico che si è sviluppato nelle ultime ore.

Botta e risposta a distanza tra Fabrizio Corona e Roberto Vannacci dopo l'annuncio, fatto dall'ex agente fotografico, della nascita di un suo nuovo partito politico. Dichiarazioni che hanno acceso il dibattato e che sono state immediatamente smentite dall'europarlamentare, leader del movimento Futuro Nazionale. Nel corso dell'ultima puntata di "Falsissimo", il format ideato da Corona, l'ex re dei paparazzi ha sostenuto di essere stato contattato da Vannacci, ma di aver rifiutato la proposta. Un racconto che, secondo il generale, non troverebbe alcun riscontro.

© Thesocialpost.it - “Non è vero niente!”. Vannacci smentisce Corona: tensione alle stelle tra i due

