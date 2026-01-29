Fabrizio Corona tensione alle stelle in discoteca | Ti faccio una f***ia così il video diventa virale

Fabrizio Corona finisce di nuovo al centro dell’attenzione dopo un episodio accaduto in discoteca. Nel video che gira sui social si sente Corona minacciare qualcuno con parole dure, “Ti faccio una f***ia così”. La scena ha fatto il giro del web e ha scatenato molte reazioni. Nel frattempo, Gerry Scotti risponde al Corriere della Sera alle accuse dell’ex re dei paparazzi. La tensione tra i due continua a salire, con Corona che sembra voler attirare ancora l’attenzione.

Mentre Gerry Scotti replica al Corriere della Sera alle accuse dell'ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona torna al centro dell'attenzione per un nuovo episodio ad alta tensione. Durante una recente serata in discoteca all' Artemisia di Caserta, Corona è stato protagonista di un acceso confronto verbale con un giovane del pubblico, ripreso in un video diventato rapidamente virale sui social. Lo scontro con un ragazzo tra la folla. Nel filmato, diffuso online e rilanciato da diversi siti di gossip, si vede chiaramente Fabrizio Corona reagire in modo veemente a un'offesa arrivata dalla platea. Visibilmente infastidito, l'ex fotografo dei vip si rivolge direttamente al ragazzo: " Oh, a te ti guardo da qui.

