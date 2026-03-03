Non è solo una cotta per noi! L’amore dal nostro punto di vista

L’amore viene descritto come una montagna, un percorso difficile all’inizio che richiede impegno e determinazione. Secondo questa visione, affrontare la salita rappresenta le sfide iniziali di una relazione, mentre raggiungere la vetta significa superare le difficoltà e trovare un momento di maggiore semplicità e armonia. La metafora suggerisce che il percorso vale la pena, anche se impegnativo.

L’amore è una montagna: l’inizio di una relazione è difficile come la sua scalata, ma se si continua a salire e si arriva in cima, è tutto più semplice. Alcuni adulti pensano che l’amore tra ragazzi sia una cosa superficiale mentre per noi è importante perché abbiamo qualcuno con cui condividere le nostre emozioni. Una tra queste è la timidezza che si prova sia prima, sia all’avvio di una storia, quando ancora si dubita della reciprocità del sentimento. E poi ci sono le farfalle nello stomaco! Questa è la sensazione più invadente di tutte, perché nel momento in cui entri in sintonia con una persona, provi qualcosa di particolare, qualcosa che ti scombussola dentro, mettendo a soqquadro la tua anima. 🔗 Leggi su Lanazione.it

