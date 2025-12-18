Chi sono gli ex famosi di Silvia Annichiarico | Una cotta per Pozzetto un grande amore con Augusto Martelli

Silvia Annichiarico, attrice con una carriera di oltre cinquant’anni tra cinema, TV e radio, ha vissuto esperienze personali e relazioni significative. Conosciuta per la sua versatilità, ha avuto una cotta per Pozzetto e ha condiviso un grande amore con Augusto Martelli. La sua storia si intreccia con momenti di successo e incontri speciali, arricchendo un percorso artistico e umano ricco di sfumature.

Una carriera lunga circa cinquant'anni quella di Silvia Annichiarico, attrice che si è divisa tra cinema e tv, per poi approdare alla radio dove ha lavorato per un lungo periodo come speaker radiofonica. Stasera l'artista sarà ospite dell'ultima puntata di Splendida Cornice, in onda a partire dalle 21:30 su Raitre. Milanese nata nel 1947, dopo aver conseguito debutta nel mondo della musica con i 4+4 di Nora Orlandi. Successivamente lavora come corista con grandi nomi come Mina, Lucio Battisti, Giorgio Gaber, Ornella Vanoni, Enzo Jannacci per citarne alcuni. Arriva sul piccolo schermo sul finire degli anni Settanta con L'Altra Domenica, la fianco di Renzo Arbore con il quale inizierà un lungo sodalizio.

