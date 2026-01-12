' ACTION!' | alla Città del Teatro arriva il corso di formazione professionale attoriale
Alla Città del Teatro, prende il via il nuovo corso di formazione professionale attoriale. Un percorso dedicato a chi desidera approfondire le tecniche di recitazione e migliorare le proprie competenze artistiche. Il programma offre un’opportunità di crescita in un ambiente qualificato, con docenti esperti e un approccio pratico. Iscrizioni aperte per chi vuole intraprendere un percorso serio e articolato nel mondo dello spettacolo.
