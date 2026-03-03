Netanyahu | Trump con noi per salvare il mondo

Il primo ministro ha espresso gratitudine nei confronti di Donald Trump, definendolo un grande leader mondiale, per aver deciso di unirsi allo sforzo in corso. La dichiarazione è stata fatta durante un evento pubblico, dove Netanyahu ha sottolineato il supporto del presidente degli Stati Uniti alle iniziative attuali. Nessuna altra informazione o commento è stato fornito al riguardo.

Netanyahu ringrazia ''il grande leader mondiale, Donald Trump, per essersi unito in questo sforzo cruciale per salvare il mondo''.

