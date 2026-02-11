Trump a Netanyahu | serve intesa con Iran

Donald Trump ha incontrato il premier israeliano Benjamin Netanyahu e ha detto che il rapporto tra Stati Uniti e Israele continua a essere forte. Durante l’incontro, Trump ha sottolineato che serve un’intesa con l’Iran e che il dialogo tra i due paesi deve proseguire. Nessuna parola su possibili cambiamenti di politica, ma l’attenzione resta alta sulle tensioni nella regione.

