Radja Nainggolan ha parlato durante un episodio di Sportium Fun, criticando apertamente la Juventus e raccontando di aver subito ingiustizie da parte degli arbitri. Ha anche riferito di essere stato escluso da Trigoria da Spalletti, senza specificare i motivi. Le sue parole si concentrano sulle sue esperienze dirette, senza fare supposizioni o analisi più approfondite.

Radja Nainggolan è stato ospite di Sportium Fun, episodio in cui ha espresso una lettura decisamente critica su Juventus e ha toccato vari temi legati al proprio percorso, al ruolo degli arbitri e ai rapporti con allenatori e compagni. L’intervento offre una ricostruzione diretta di momenti e sensazioni vissuti nel calcio italiano recente, senza indugi su giudizi altrui, ma con una narrazione basata su esperienze personali e sulla percezione di ciò che è accaduto sul campo e fuori. Nel corso della chiacchierata emergono risk e dinamiche legate alla gestione di alcune stagioni, con riferimenti espliciti ai confronti tra club e alle percezioni sull’influenza di arbitri in partite chiave. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Nainggolan contro la Juve: «Mai scelto per gli arbitri, subito ingiustizie. Spalletti? Mi chiuse fuori a Trigoria»

Nainggolan durissimo sulla Juve: «Non sarei mai andato per gli arbitri, sulla mia pelle ho provato grandi ingiustizie. Spalletti? Mi ha chiuso a Trigoria di notte» Mercato Inter, nerazzurri in pole sulle italiane per Goretzka! E anche Oaktree adesso ha cambiato idea Calciomercato Inter, rivoluzione in estate: 5...

Leggi anche: Nainggolan: "Ho dormito con Spalletti a Trigoria. Monchi finto amico, mai alla Juve per gli arbitri"

Aggiornamenti e notizie su Nainggolan contro la Juve Mai scelto...

Temi più discussi: Nainggolan: Ho dormito con Spalletti a Trigoria. Monchi finto amico, mai alla Juve per gli arbitri; Nainggolan: Non sarei mai andato alla Juve per gli arbitri. Ero più forte di Pogba; Nainggolan senza filtri: Le notti prigioniero di Spalletti, il no alla Juve per gli arbitri, Monchi finto amico; Nainggolan 'chiuso' da Spalletti a Trigoria: il retroscena con la Roma mai raccontato. E su De Rossi...

Pagina 2 | Spalletti il più forte, di notte mi chiuse a Trigoria. Io meglio di Pogba. Juve? Lo vedevano tuttiNainggolan senza filtri: i retroscena sul tecnico, gli attriti societari e la sfida senza fine con i rivali bianconeri ... tuttosport.com

Nainggolan senza filtri: «Le notti prigioniero di Spalletti, il no alla Juve per gli arbitri, Monchi finto amico»L’ex Ninja di Roma e Inter spara a zero: «Pogba? Ero più forte io. Monchi? Un finto amico. E se non avessi fumato, non sarei stato felice» ... corriere.it

#Nainggolan a Sportium Fun: "No alla #Juventus La questione arbitri l'ho provata sulla mia pelle. Quando hanno inaugurato la Juventus Stadium, col Cagliari ci ho giocato e ricordo una partita che pareggiammo 1-1 con un rigore inesistente a favore della Ju x.com

Radja Nainggolan senza mezzi termini, come sempre. In un’intervista ad un podcast belga ha raccontato il rapporto speciale con l’attuale tecnico bianconero Luciano Spalletti #Calcioinpillole #Nainggolan #Spalletti - facebook.com facebook