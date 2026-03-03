Mugnano sul Ghiaccio non si ferma | eventi feste e promo fino a giugno

A Mugnano sul Ghiaccio, l’impianto di pattinaggio continuerà ad accogliere visitatori fino al 30 giugno. Durante questo periodo, sono programmati numerosi eventi, feste e promozioni rivolti sia a bambini che ad adulti, offrendo un’offerta varia e continua nel tempo. La struttura resta aperta con l’obiettivo di mantenere vivo l’interesse e l’attività sportiva nel territorio.

Buone notizie per gli amanti del pattinaggio: Mugnano sul Ghiaccio resterà aperta fino al 30 giugno, con un calendario ricco di novità pensate per coinvolgere grandi e piccoli. Dopo il grande successo registrato negli ultimi mesi, con un afflusso costante di visitatori, la pista si conferma una delle attrazioni più apprezzate del territorio dell'area a nord di Napoli per chi cerca divertimento e momenti di svago sul ghiaccio. Per i prossimi mesi sono in programma attività speciali, eventi a tema e servizi dedicati, con l'obiettivo di rendere l'esperienza ancora più accogliente e coinvolgente. L'organizzazione punta a trasformare la pista in un vero e proprio punto di riferimento per famiglie, gruppi di amici e scuole, offrendo occasioni di intrattenimento per tutte le età.