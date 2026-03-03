MSI presenta la serie limitata RTX 5070 dedicata a World of Warcraft

MSI ha annunciato il lancio di una serie limitata di schede grafiche chiamata Midnight GeForce RTX 5070, realizzata in collaborazione con Blizzard Entertainment. Questa edizione speciale è dedicata all'espansione Midnight di World of Warcraft e rappresenta un prodotto esclusivo sul mercato. La presentazione è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sulle caratteristiche tecniche o disponibilità.

(Adnkronos) – MSI ha ufficializzato il lancio delle schede grafiche MSI × World of Warcraft: Midnight GeForce RTX 5070, un'edizione limitata sviluppata in sinergia con Blizzard Entertainment per celebrare l'espansione Midnight. Basate sulla nuova architettura NVIDIA Blackwell, queste GPU non rappresentano soltanto un esercizio di stile estetico, ma introducono le potenzialità della Serie 50, caratterizzata da una potenza di elaborazione dedicata all'intelligenza artificiale e da una fedeltà grafica superiore, progettata per gestire i carichi di lavoro più complessi sia nel gaming che nella creazione di contenuti professionali. Sotto il profilo del design, l'operazione si articola in due versioni distinte che richiamano il dualismo narrativo delle terre di Quel’Thalas. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com M5 Max di Apple supererà NVIDIA RTX 5070 Ti laptop in ambito gaming?Con l’inizio del nuovo anno tornano le indiscrezioni sui chip Apple di prossima generazione, e il presunto M5 Max è già al centro di un acceso... ASUS GeForce RTX 5070 Ti e 5060 Ti: Stop alla produzione? La smentita ufficialeNel panorama frenetico dell’hardware PC di questo inizio 2026, poche notizie hanno scosso la community dei gamer quanto le recenti indiscrezioni... Una raccolta di contenuti su MSI presenta la serie limitata RTX 5070... Argomenti discussi: La serie MSI Prestige arriva in Italia. MSI presenta la serie limitata RTX 5070 dedicata a World of WarcraftMSI ha ufficializzato il lancio delle schede grafiche MSI × World of Warcraft: Midnight GeForce RTX 5070, un'edizione limitata sviluppata in sinergia con Blizzard Entertainment per celebrare ... adnkronos.com MSI presenta le ultime novità per le famiglie Prestige, Raider, Stealth e Crosshair al CES 2026La nuova serie Prestige, con il suo design completamente rinnovato, i contorni più fluidi e la lavorazione di alta qualità, sottolinea l’impegno di MSI nell’innovazione nel segmento business e ... msn.com