ASUS GeForce RTX 5070 Ti e 5060 Ti | Stop alla produzione? La smentita ufficiale

Recenti voci suggerivano una possibile sospensione della produzione delle schede grafiche ASUS GeForce RTX 5070 Ti e 5060 Ti. Tuttavia, è stata emessa una smentita ufficiale, confermando che la produzione prosegue normalmente. In un contesto tecnologico in rapido cambiamento, è importante affidarsi a fonti ufficiali per ottenere informazioni precise e aggiornate.

Nel panorama frenetico dell’hardware PC di questo inizio 2026, poche notizie hanno scosso la community dei gamer quanto le recenti indiscrezioni riguardanti la ASUS GeForce RTX 5070 Ti. Nelle ultime settimane, diversi report e discussioni sui forum specializzati avevano suggerito uno scenario preoccupante: l’interruzione anticipata della produzione di alcuni modelli chiave della serie RTX 50, inclusa la popolare variante 5060 Ti da 16GB. Oggi, tuttavia, arriva una dichiarazione ufficiale che mira a fare chiarezza e a tranquillizzare il mercato. La confusione sembra essere nata da una comunicazione interna mal interpretata, aggravata da una reale scarsità di prodotti sugli scaffali digitali e fisici. 🔗 Leggi su Pantareinews.com © Pantareinews.com - ASUS GeForce RTX 5070 Ti e 5060 Ti: Stop alla produzione? La smentita ufficiale Leggi anche: M5 Max di Apple supererà NVIDIA RTX 5070 Ti laptop in ambito gaming? Leggi anche: Guida TV Sky Cinema e NOW: Ti odio, ti lascio, ti..., Domenica 14 Dicembre 2025 Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. ASUS ROG Strix G16 con RTX 5070 e Ryzen 9: lo sconto di 430€ merita attenzione; (AGGIORNAMENTO) ASUS dice che non è vero che NVIDIA ha smesso di fare le schede RTX 5060 Ti e RTX 5070 Ti da 16 GB; NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti fuori produzione: arrivano le prime conferme dai partner; ASUS mette fine alla RTX 5070 Ti: scorte esaurite e produzione stoppata a causa della crisi delle RAM. Asus rinuncia alla RTX 5070 Ti? La carenza di RAM mette in crisi le GPU economiche - Rumor su carenza GPU: Asus riduce la produzione di alcuni modelli GeForce RTX, ma NVIDIA smentisce stop generale e rassicura sulla disponibilità. tech.everyeye.it

GeForce RTX 5070 Ti: intervengono ASUS e NVIDIA, la produzione continuerà - Dopo la diffusione della notizia secondo cui la GeForce RTX 5070 Ti era fuori produzione, sono intervenute direttamente ASUS e NVIDIA per chiarire la situazione. hwupgrade.it

La RTX 5070 Ti ha fatto il suo corso in circa un anno dal lancio. (Fonte: Notebookcheck) - Asus ha confermato ad Hardware Unboxed che l'azienda sta portando la RTX 5070 Ti allo stato di fine vita e non produrrà più queste GPU. notebookcheck.it

Asus TUF RTX 5070 Ti: rapida recensione e panoramica #asus #rog

GIACA. Giulio Cercato · Make It Bounce. POTENZA GAMING IN SUPER PROMO! Scopri la ASUS Dual NVIDIA GeForce RTX 3050 OC 6GB GDDR6 — perfetta per gaming Full HD, Ray Tracing e performance elevate! Prezzo di listino: 289,00 € In - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.