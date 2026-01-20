Persone scomparse e famiglie che attendono risposte da anni | i casi irrisolti a Palermo e provincia

In Sicilia, numerosi casi di persone scomparse restano irrisolti, lasciando famiglie in attesa di risposte da anni. Questi episodi, spesso privi di tracce, rappresentano lutti non definiti e interrogativi aperti. La mancanza di risoluzione rende difficile affrontare il dolore e la speranza di ritrovare i propri cari, sottolineando l'importanza di un'attenzione costante e di strumenti efficaci per il recupero e la tutela delle persone scomparse.

Ci sono persone che scompaiono nel nulla. Non lasciano tracce. Per le famiglie, che non smettono di cercare, sono lutti in sospeso con tanti ricordi e interrogativi. Nei primi otto mesi del 2025, in Italia, sono state 16.285 le persone scomparse, di cui oltre 11 mila sono minorenni. La Sicilia è.

Persone scomparse e famiglie che attendono risposte: i casi irrisolti nel CataneseNel Catanese, numerosi casi di persone scomparse restano irrisolti, lasciando famiglie in attesa di risposte.

Messico: mons. Vázquez Villalobos (Antequera), “anche un mio familiare tra le migliaia di persone scomparse. Dramma per tante famiglie, anche se autorità lo negano” - Anche se la presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, afferma che “il Paese sta andando bene”, “continuano ad esserci scomparsi e continuano ad esserci morti, assassinati, sofferenza e dolore”. agensir.it

Avviso Con la presente comunichiamo che il Sig. Gianluca Miniscalco, non opera in nome e per conto dell’associazione Penelope Lombardia, non gli è mai stato conferito alcun incarico per la diffusione di messaggi o immagini di persone scomparse. Gr - facebook.com facebook