Milan Bartesaghi nel derby? I punti di vista Le condizioni degli altri infortunati

Nel derby di calcio, si discute sulla possibile presenza di Davide Bartesaghi, difensore del Milan nato nel 2005, che è uscito dal campo all'89’ per un infortunio. Sono ancora da valutare le condizioni degli altri giocatori rossoneri che si sono infortunati durante la partita. La situazione dei giocatori coinvolti resta da chiarire prima della prossima gara.

Il difensore rossonero, classe 2005, è uscito per infortunio all'89' di Cremonese-Milan 0-2, lasciando spazio a Pervis Estupiñán poco prima del gol del vantaggio siglato da Strahinja Pavlovic. Ieri ha svolto degli esami strumentali precisi che hanno rilevato un risentimento al flessore destro, escludendo, però, lesioni. Secondo il 'Corriere della Sera' oggi in edicola, Bartesaghi recupererà al 100% e giocherà titolare sicuramente. Più prudente 'La Gazzetta dello Sport' che ha spiegato come per il suo utilizzo nella stracittadina saranno decisivi gli allenamenti di questi giorni. Non dovesse farcela, pronto dal 1' il solito Estupiñán. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

