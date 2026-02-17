Micol e Anna Banti le donne raccontate da Bassani

Da ilrestodelcarlino.it 17 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Micol e Anna Banti vengono ricordate da Bassani, perché le due donne rappresentano aspetti diversi del femminile. Il Meis ha deciso di dedicare loro una conferenza, intitolata “Da Micòl Finzi-Contini ad Anna Banti: il doppio volto del femminile in Bassani”. L’evento si terrà domenica 8 marzo alle 16 nel loro bookshop di via Piangipane 81, offrendo uno sguardo approfondito sui personaggi femminili nei romanzi dello scrittore.

Il Meis organizza la conferenza “Da Micòl Finzi-Contini ad Anna Banti: il doppio volto del femminile in Bassani”: appuntamento al bookshop (via Piangipane 81) domenica 8 marzo alle 16. La conferenza propone un percorso originale attraverso la relazione complessa che Giorgio Bassani intrattiene con le donne, reali e immaginarie, che popolano la sua vita e la sua opera. Da un lato emergono figure femminili di grande autorevolezza culturale come Anna Banti e Marguerite Caetani, interlocutrici decisive nella formazione etica e professionale dello scrittore, capaci di orientare il suo sguardo sulla storia, sulla testimonianza e sul ruolo delle donne nel Novecento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

micol e anna banti le donne raccontate da bassani
© Ilrestodelcarlino.it - Micol e Anna Banti, le donne raccontate da Bassani

In Lazzerini si parla di coraggio. Da Anna Banti a Etty Hillesum. Due incontri, due grandi donne

Comuni e straordinarie. Donne raccontate a teatro: "Le voci contro gli orrori"

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Micol e Anna Banti, le donne raccontate da Bassani.