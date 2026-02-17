Micol e Anna Banti le donne raccontate da Bassani

Micol e Anna Banti vengono ricordate da Bassani, perché le due donne rappresentano aspetti diversi del femminile. Il Meis ha deciso di dedicare loro una conferenza, intitolata “Da Micòl Finzi-Contini ad Anna Banti: il doppio volto del femminile in Bassani”. L’evento si terrà domenica 8 marzo alle 16 nel loro bookshop di via Piangipane 81, offrendo uno sguardo approfondito sui personaggi femminili nei romanzi dello scrittore.

Da un lato emergono figure femminili di grande autorevolezza culturale come Anna Banti e Marguerite Caetani, interlocutrici decisive nella formazione etica e professionale dello scrittore, capaci di orientare il suo sguardo sulla storia, sulla testimonianza e sul ruolo delle donne nel Novecento.