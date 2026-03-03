Meriti ed errori di Achille Occhetto il coraggioso che ha visto le cose prima degli altri

Achille Occhetto, già prima dei quarant'anni, si distingueva tra i dirigenti del Pci per il suo modo di vedere le cose. È stato un protagonista che ha anticipato alcuni cambiamenti e ha dimostrato coraggio nel suo percorso politico. La sua figura ha suscitato attenzione e discussioni tra chi seguiva le vicende del partito. La sua attività ha segnato un tratto importante nella storia politica di quegli anni.

Quando non aveva nemmeno quarant'anni, si vedeva subito che Achille Occhetto era diverso dagli altri dirigenti del Pci. Era più irrequieto, più estroso, diceva cose fuori dai canoni classici dei discorsi consueti. In diversi momenti della sua vita politica questo tratto tendenzialmente ribelle al limite dell'eresia gli costò caro. Il suo essere avanti rispetto ai tempi fu la leva della Svolta della Bolognina del 1989 ma anche la causa di una incomprensione, di una diffidenza, che in una parte dei comunisti non si dissolse mai. Oggi che "Akel" arriva alla bella età di novant'anni portati con eleganza e ancora con la voglia di dire la sua, gli va riconosciuta la qualità rara di vedere sempre più in là della storia che scorre davanti agli occhi.