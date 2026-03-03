All’alba a Napoli è stato eseguito un maxi blitz contro le organizzazioni camorristiche. Sono state emesse misure cautelari per 71 persone, colpendo i clan Mazzarella e Alleanza di Secondigliano. Le forze dell’ordine sono intervenute nel centro cittadino e nella provincia per eseguire le operazioni. L’azione ha coinvolto numerosi agenti e mezzi, con l’obiettivo di contrastare le attività criminali sul territorio.

Maxi blitz all’alba a Napoli contro le organizzazioni camorristiche attive nel centro cittadino e nella provincia. I Carabinieri del Nucleo Investigativo e la Squadra Mobile di Napoli, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia, hanno dato esecuzione a 4 ordinanze di custodia cautelare nell’ambito di un’indagine che coinvolge complessivamente 71 indagati. Nel mirino degli inquirenti le organizzazioni riconducibili ai cartelli criminali Mazzarella e Alleanza di Secondigliano, con particolare riferimento ai clan Contini e Savarese-Pirrozi. Tra gli sviluppi investigativi anche la ricostruzione del presunto ruolo di un secondo esecutore materiale nell’omicidio di Durante Emanuele, ucciso il 15 marzo 2025, in un contesto di conflitto armato tra gruppi criminali dei quartieri Sanità e Piazza Mercato. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Maxi blitz anticamorra a Napoli: misure cautelari per 71 persone, colpiti i clan Mazzarella e Alleanza di Secondigliano

Leggi anche: Maxi operazione antimafia a Napoli: 71 indagati contro i clan Clan Mazzarella e Alleanza di Secondigliano

Aggiornamenti e notizie su Alleanza di Secondigliano

Temi più discussi: Maxi-blitz contro i Mazzarella e l'Alleanza di Secondigliano: 71 arresti (TUTTI I NOMI); Maxi blitz anticamorra a Napoli: misure cautelari per 71 persone, colpiti i clan Mazzarella e Alleanza di Secondigliano; Maxi?Blitz Anticamorra a Napoli: 71 Indagati tra i Clan Mazzarella e Alleanza di Secondigliano; Maxi blitz anticamorra, 71 indagati dei cartelli Mazzarella e Alleanza di Secondigliano: tra i retroscena anche l'omicidio di Emanuele Durante.

Blitz anticamorra: 71 gli arresti c’è anche il secondo killer di Emanuele DuranteOperazione all'alba contro la camorra a Napoli. Interventi mirati delle forze dell'ordine per contrastare la criminalità organizzata. cronachedellacampania.it

Maxi-blitz contro i Mazzarella e l'Alleanza di Secondigliano: 71 arresti (TUTTI I NOMI)Per trovarla servono ricerche, documenti, incroci, storie cercate, non suggerite da un algoritmo. Con due caffè al mese sostieni una redazione che esplora e porta alla luce ciò che sfugge. Il ... napolitoday.it

Importante operazione congiunta di Carabinieri e Polizia a Napoli contro esponenti del clan Mazzarella e dell’Alleanza di Secondigliano, storiche realtà della camorra cittadina. L’intervento ha portato a 71 misure cautelari, colpendo in modo significativo le atti facebook

Camorra a Napoli, 71 misure cautelari: blitz contro i clan Mazzarella e Alleanza di Secondigliano x.com