Questa sera a Marsiglia si gioca una partita importante di Coppa di Francia. I padroni di casa, reduci da un fine settimana deludente, cercano di riscatto contro i bretoni del Rennes. Entrambi le squadre vogliono passare il turno, e la partita promette emozioni e tensione. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, e i tifosi sono già in fermento per seguire questo scontro diretto.

Reduci da un fine settimana non proprio esaltante Marsiglia e Rennes si giocano quest’oggi un posto nei quarti di finale di coppa di Francia. È maretta tra De Zerbi e la società all’indomani della bruciante eliminazione in Champions League: il 2 a 2 contro il Paris FC non ha fatto altro che inasprire la situazione con il tecnico che è apparso in. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Marsiglia-Rennes (Coppa di Francia, 03-02-2026 ore 21:10): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. Phoceens a caccia di riscatto contro i bretoni

Approfondimenti su Marsiglia Rennes

Questa sera alle 21:10 si sfidano Marsiglia e Rennes negli ottavi di finale di Coppa di Francia.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Marsiglia Rennes

Argomenti discussi: Marsiglia-Rennes, streaming live e diretta tv: Coppa di Francia; Bakola e Ulisses Garcia dal Marsiglia al Sassuolo: il primo fu l'altro 'protagonista' della rissa Rowe-Rabiot; Ligue 1: i risultati dei match di sabato; De Zerbi è chiaro sul suo futuro: Ho la forza per restare altri cinque o sei anni, sono ancora l'allenatore del Marsiglia.

Pronostici Coppa di Francia, ecco chi è favorito tra Marsiglia e RennesUn Rennes che viene da un pareggio e due ko di fila che non lo segnalano certo per il buon momento di forma. Per l’undici di De Zerbi questo trofeo potrebbe rappresentare un obiettivo stagionale, il ... tuttosport.com

Pronostico Marsiglia-Rennes: finisce come in campionato (in casa)Marsiglia-Rennes è una partita degli ottavi di finale di Coppa di Francia. Probabili formazioni, pronostico e dove vederla ... ilveggente.it

Como TV. . La #CoupeDeFrance offre al #Marsiglia di #DeZerbi la possibilità di riscatto dopo un periodo terribile Il tecnico italiano riuscirà a risollevare l’OM Scrivicelo nei commenti Domani alle 21:10 l’ottavo di finale contro il #Rennes, ma vi aspet - facebook.com facebook