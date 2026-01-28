La minoranza non vota il project financing per riaprire la piscina | caos in Consiglio

I consiglieri di Vitulazio hanno vissuto una serata di tensione. Alla riunione di ieri, nessuno della minoranza ha votato a favore del project financing per riaprire la piscina comunale, chiusa da più di sette anni. Il dibattito si è acceso, e alla fine, la proposta è stata bocciata. La decisione ha provocato scompiglio tra i presenti, che si aspettavano un esito diverso.

Caso al consiglio comunale di Vitulazio, svoltosi ieri (27 gennaio). Al terzo punto all'ordine del giorno si è discusso della proposta di project financing per la riqualicazione e la successiva riapertura della piscina comunale, chiusa da oltre 7 anni. “Un passaggio fondamentale - spiega il sindaco Antonio Scialdone - per restituire alla comunità di Vitulazio una struttura sportiva strategica, abbandonata per anni, chiusa quando il Comune era amministrato proprio dall’attuale minoranza consiliare e successivamente oggetto di atti vandalici. Durante il dibattito è emersa con chiarezza una scelta politica grave: la minoranza ha deciso di non votare la proposta, di fatto schierandosi contro la deliberazione, non per ragioni tecniche o di merito, ma esclusivamente per evitare una evidente sconfitta politica.🔗 Leggi su Casertanews.it

Il Comune di Maddaloni ha avviato un progetto di project financing per la riqualificazione del mercato ortofrutticolo locale.

