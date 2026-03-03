Maratona di Tokyo | tra le migliori atlete italiane c' è anche una valtellinese

Durante la maratona di Tokyo, prima tappa del circuito delle World Marathon Majors del 2026, tra le atlete italiane si è distinta una concorrente valtellinese. La gara si è svolta nel rispetto del percorso e delle regole ufficiali, con numerose atlete provenienti da tutto il mondo che hanno partecipato alla competizione. Il risultato della maratona sarà ufficializzato nei prossimi giorni.

Se la maratona di Tokyo, la prima del circuito delle World Marathon Majors di questo 2026, ha fatto sorridere il movimento podistico italiano grazie al tempo di 2.04'26", nuovo record nazionale stabilito da Iliass Aouani, anche in provincia di Sondrio c'è stato chi ha festeggiato una prestazione di assoluto valore sui 42 chilometri e 195 metri della gara nella capitale giapponese. Si tratta di Martina Festoli, con la valtellinese che ha fatto fermare il cronometro a 3.09'10" ed è stata la terza migliore italiana tra tutte quelle in gara a Tokyo, battuta solamente da Eleonora Gardelli, nel 2018 campionessa italiana di maratona e che ha fatto segnare il tempo di 2.