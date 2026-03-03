Manfredonia | distopia Bradbury in scena 8 marzo al Teatro Dalla

Il Teatro Comunale Lucio Dalla di Manfredonia ospiterà domenica 8 marzo 2026 alle 21:00 lo spettacolo intitolato Il fuoco era la cura, una rappresentazione teatrale che propone una rilettura di Fahrenheit 451 di Ray Bradbury. L’evento è aperto al pubblico e si svolge in una cornice dedicata alla letteratura e al teatro.

Il Teatro Comunale Lucio Dalla di Manfredonia accoglierà domenica 8 marzo 2026 alle 21:00 lo spettacolo Il fuoco era la cura, una rilettura teatrale di Fahrenheit 451 di Ray Bradbury. La produzione è curata dal collettivo Sotterraneo, composto da Sara Bonaventura, Claudio Cirri e Daniele Villa, che porterà in scena un'opera che esplora i temi della distopia e della censura. L'appuntamento rientra nella stagione 20252026 della rassegna respIRA, organizzata dal Comune di Manfredonia con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia. Lo spettacolo vede in scena cinque performer: Flavia Comi, Davide Fasano, Fabio Mascagni, Radu Murarasu e Cristiana Tramparulo.