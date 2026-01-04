Leo Gullotta | L' Italia è un Paese ipocrita I giovani sono stati lasciati soli
Leo Gullotta, attore e comico di lunga esperienza, riflette sulla società italiana, sottolineando la percezione di ipocrisia e l'abbandono dei giovani. Nato come ultimo di sei figli, ha trascorso la vita nel mondo dello spettacolo, osservando e interpretando le sfumature della cultura e dei valori italiani. Le sue parole offrono uno spunto di riflessione sulla realtà sociale del nostro Paese e sulle sfide che i giovani affrontano oggi.
Attore, doppiatore, comico, imitatore. Ultimo di sei figli, fin da piccolo vicino al mondo dello spettacolo. Una carriera pluridecennale da far invidia. Lui è Salvatore Leopoldo Gullotta, detto Leo. Classe 1946, il prossimo 9 gennaio farà 80 anni e oggi, intervistato da Repubblica, fa un bilancio. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Leggi anche: Il sindaco di Modigliana a Salotto blu: "I lavori di ricostruzione? Non sono soddisfatto, siamo stati lasciati soli"
Leggi anche: Peter Gomez confessa Roberta Petrelluzzi e Leo Gullotta
Leo Gullotta: "L'Italia è un Paese ipocrita. I giovani sono stati lasciati soli" - Ultimo di sei figli, fin da piccolo vicino al mondo dello spettacolo. today.it
Leo Gullotta: "Sull'omosessualità il nostro Paese è ipocrita. Berlusconi? Mai rivalutato" - L'attore siciliano si racconta in un'intervista a La Repubblica: "Il governo non aiuta gli artisti. msn.com
"Furba ma attorniata da fascisti". Leo Gullotta insulta la Meloni - Ospite a DiMartedì, Gullotta non ha belle parole per l'attuale esecutivo e il presidente del Consiglio ... ilgiornale.it
Questa sera, alle 21.30 su Rete4, nuovo appuntamento con Bianca Berlinguer e #ÈsempreCartabianca. Saranno ospiti della puntata: Rita Dalla Chiesa, Forza Italia Paolo Del Debbio, conduttore 4 di sera e Dritto e Rovescio Leo Gullotta, attore Luisella Costa - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.