M5S esce allo scoperto | Parole non eludibili

Il Movimento 5 Stelle ha commentato le dichiarazioni del presidente della Regione Eugenio Giani, definendole parole non eludibili. Il coordinatore provinciale di Lucca, Gianluca Ferrara, ha preso la parola per riprendere e rilanciare la questione, portando avanti la discussione all’interno del movimento. La situazione si sviluppa con interventi pubblici da parte di figure politiche coinvolte, senza ulteriori approfondimenti o analisi.

Le parole del presidente della Regione, Eugenio Giani, non sono rimaste inascoltate e il primo a riprenderle, e soprattutto a rilanciare la questione è il coordinatore provinciale di Lucca del M5S, gia senatore del movimento, Gianluca Ferrara. "Le parole di Giani – dice Ferrara – sulla possibile candidatura di Marialina Marcucci segnano un passaggio politico che le forze del Cantiere e il Partito Democratico non possono eludere. Quando Giani afferma pubblicamente che una personalità di quel livello “non è da primarie” e che ci troviamo su un piano più alto, sta dicendo con chiarezza che la questione viareggina non può essere trattata come una semplice dinamica interna di partito. 🔗 Leggi su Lanazione.it

