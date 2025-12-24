Pio Esposito Napoli cosa c’è di vero? Il suo agente esce allo scoperto Le parole di Giuffredi sul classe 2005
Pio Esposito Napoli, Giuffredi conferma l’interesse dei partenopei per il classe 2005. Ma conferma la volontà dell’Inter di puntare su di lui Un retroscena di mercato riguardante Pio Esposito è stato rivelato dal procuratore Mario Giuffredi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. L’agente ha confermato l’interesse concreto del patron partenopeo Aurelio De Laurentiis nei . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Gnabry alla Juve: il suo agente esce allo scoperto! Confessione sul futuro dell’obiettivo bianconero, ecco cosa sta succedendo
Leggi anche: Pio Esposito fa sognare con un’altra partita da centravanti vero. Il lavoro svolto dal classe 2005 è tutt’altro che scontato
Il 2026 sarà l’anno di Pio: Inter e Nazionale, Esposito è già pronto a prendersi tutto; Genoa-Inter, le scelte di Chivu: Pio Esposito in coppia con Lautaro Martinez e Zielinski in regia; Genoa-Inter, le ufficiali: Sucic e Pio Esposito dal 1', c'è Ellertsson; Perché i migliori rigoristi dell'Inter non hanno tirato contro il Bologna, Chivu: Non me la sentivo.
L’ascesa di Pio Esposito: da Castellammare all’Inter - È nato a pochi chilometri di Fuorigrotta, ma l’azzurro non l’ha mai sfiorato. napoli.repubblica.it
Chivu protegge Pio Esposito: “Lui sa che la pressione fa parte del gioco, una sola cosa dà fastidio” - Inter e ha difeso Pio Esposito dalle tante discussioni che sono state fatte negli ultimi tempi: “Lui sa che la pressione fa parte ... fanpage.it
Ag Esposito: “Pio al Napoli? Piaceva a DeLa ma lui ama l’Inter e il club non ha mai voluto…” - Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Francesco Pio Esposito, attaccante dell'Inter, ha parlato del classe 2005 ai microfoni di Kiss Kiss Napoli ... msn.com
L'agente di #Esposito: "Innamorato dell' #Inter. #Napoli Piaceva a #DeLaurentiis, ma i nerazzurri non hanno mai voluto cederlo" x.com
Napoli torna ad avere una sirena: svelata la 'Partenope' di Lello Esposito La sirena, concepita un anno fa e messa a punto nelle scuderie di Palazzo Sansevero, è stata svelata oggi e dedicata al genetliaco della città - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.