Luis Henrique a Dazn | Partita troppo importante vogliamo i tre punti ma sarà difficile contro quest’avversaria Io? Ecco come sto

Luis Henrique, intervenuto su DAZN prima della partita tra Inter e Udinese, ha sottolineato l’importanza dell’incontro e la volontà di ottenere i tre punti. Ha inoltre evidenziato le difficoltà previste contro un avversario complicato e ha condiviso il suo stato di forma e fiducia in vista della sfida. Queste dichiarazioni offrono uno sguardo approfondito sull’approccio della squadra e sulle aspettative per l’incontro.

Inter News 24 Luis Henrique, a DAZN nel pre partita di Inter Udinese, ha presentato la sfida soffermandosi su difficoltà, approccio e fiducia personale. Luis Henrique ha parlato a Dazn nel prepartita di Udinese Inter, match valido per la 21a giornata di Serie A che si terrà oggi alle 15 al Bluenergy Stadium di Udine. L'esterno brasiliano dell' Inter ha sottolineato la fisicità dell'avversario e il lavoro svolto dalla squadra durante la settimana, evidenziando anche il proprio momento di fiducia e continuità all'interno del gruppo nerazzurro. IMPORTANZA DEL MATCH – «Oggi è una partita troppo importante.

