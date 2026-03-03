LR Vicenza-Trento | probabili formazioni della capolista in Serie C girone A

La partita tra LR Vicenza e Trento si avvicina e le formazioni della capolista in Serie C girone A sono pronte a scendere in campo. La sfida si svolgerà allo stadio Menti e si prevede una formazione vicentina con alcuni titolari in campo, mentre il Trento si prepara ad affrontare la trasferta con le proprie scelte di formazione.

"> LR Vicenza: Pronta la sfida al Trento al Menti. VICENZA – La tensione crescente e l'emozione per il turno infrasettimanale animano l'aria al Menti. La capolista LR Vicenza si appresta a sfidare il Trento in un match fondamentale per il prosieguo della stagione. Il club veneto, attualmente in vetta alla classifica, desidera mantenere il proprio primato e migliorare il distacco dalle inseguitrici. Le probabili formazioni delle squadre. Mister Gallo ha preparato il suo LR Vicenza con una formazione compatta, disposta nel 3-5-2. I giocatori scelti per questa importante sfida sono: Gagno in porta; Benassai, Leverbe e Sandon in difesa; il centrocampo composto da Caferri, Zonta, Talarico, Pellizzari e Costa; e infine il duo d'attacco formato da Morra e Capello.