Lr Vicenza infortunio per Matteo Vescovi
L.L. Vicenza comunica che il difensore Matteo Vescovi ha subito una lesione al muscolo ileopsoas destro. La società fornirà aggiornamenti sull’evoluzione delle sue condizioni e sui tempi di recupero previsti.
La società L.R. Vicenza informa che il difensore biancorosso Matteo Vescovi ha riscontrato una lesione al muscolo ileopsoas destro. Il giocatore ha iniziato il percorso di recupero e sarà seguito quotidianamente dallo staff medico biancorosso per monitorarne i progressi e definire i tempi di. 🔗 Leggi su Today.it
