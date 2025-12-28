lr vicenza infortunio per matteo vescovi

L.L. Vicenza comunica che il difensore Matteo Vescovi ha subito una lesione al muscolo ileopsoas destro. La società fornirà aggiornamenti sull’evoluzione delle sue condizioni e sui tempi di recupero previsti.

