Under the skin sabato 24 gennaio lo spettacolo al Teatro Ablondi

Sabato 24 gennaio alle 21.15, al Teatro Ablondi, sarà in scena

Sabato 24 gennaio, alle 21.15 al Teatro Ablondi, andrà in scena lo spettacolo "Under the skin" (regia di Micaela Ghiozzi) di Yonatan Calderon.Lo spettacoloUna storia d'amore proibita durante l'Olocausto. Un legame che nasce nel luogo in cui l'umanità sembra essere stata annientata. Un'opera che.🔗 Leggi su Livornotoday.it

