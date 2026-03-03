L’isola di Andrea | incontro con il regista Antonio Capuano

Il prossimo appuntamento di Zia Lidia Social Club è sabato 7 marzo al Cinema Partenio, con la proiezione del film L’isola di Andrea di Antonio Capuano.La pellicola affronta con intensità e sensibilità la complessità di una separazione. Marta e Guido non stanno più insieme e devono rivolgersi al. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Antonio Capuano al Cinema Astra per la proiezione del suo film L’isola di AndreaDopo la gradita presenza di Giovanni Esposito per il debutto del Cineforum 2025/2026 lo scorso ottobre, anche la seconda parte della storica rassegna...

L'isola di Andrea: in esclusiva la locandina del nuovo legal drama di Antonio Capuano, a Venezia 2025Diamo uno sguardo alla prima suggestiva locandina del nuovo film di Antonio Capuano, un legal drama con Teresa Saponangelo e Vinicio Marchioni che, dopo l'anteprima veneziana, uscirà nei cinema il 25 ... movieplayer.it

L’isola di Andrea di Antonio Capuano, il maestro che sa parlare ai bambiniUna volta i legal-thriller, i film ambientati in tribunale, erano quasi un genere. Pensate a La parola ai giurati, o a Testimone d’accusa. Con L’isola di Andrea Antonio Capuano ha fatto il suo ... repubblica.it

