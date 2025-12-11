GF Vip verso la riconferma salta l’Isola dei Famosi
Il Grande Fratello Vip si avvicina alla conferma per una nuova stagione, mentre l’Isola dei Famosi salta un appuntamento e torna in programmazione nella prossima stagione televisiva. La situazione attuale conferma i cambiamenti nel panorama dei reality italiani, con alcune trasmissioni che si preparano a riprendere il loro percorso.
Lo stato delle cose ve l’avevamo dettagliatamente illustrato. Ora, la conferma. L’Isola dei Famosi salta un turno e dà appuntamento alla prossima stagione tv, mentre il GF Vip è pronto per la riconferma. Ad annunciarlo è Pier Silvio Berlusconi durante il tradizionale appuntamento natalizio con la stampa a Cologno Monzese: La decisione se fare il Grande Fratello nella prossima primavera la prenderemo a brevissimo, entro la prossima settimana. Pensiamo che forse sarebbe più giusto dare al Grande Fratello un po’ di tempo per riposare ma è una macchina che si deve rinnovare e, per rinnovarsi, bisogna tenere alta la fiamma. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
