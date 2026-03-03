Lino Banfi ha partecipato a un'udienza a porte chiuse per ricordare il suo pronipote Amanuel Lasgrasta, presentando un cortometraggio dedicato alla Fondazione Condividere. L'attore è stato presente nell'aula senza pubblico, concentrato nel rendere omaggio al giovane scomparso. La cerimonia si è svolta in un clima riservato e intimo.

Lino Banfi in aula a porte chiuse per ricordare il pronipote Amanuel Lasgrasta con il corto dedicato alla Fondazione Condividere. Il ragazzo di Vimodrone si è suicidato nel 2023 gettandosi da una finestra lasciando un vuoto difficile da colmare in famiglia e nella comunità. I genitori chiesero aiuto per chi fa del bene e con i fondi raccolti sono riusciti a girare il film sulla realtà che aiuta ragazzi disabili a costruire percorsi di autonomia. Mamma e papà avevano espresso il desiderio che un dolore così grande potesse trasformarsi "in un gesto capace di generare senso e valore", chiedendo ad amici e conoscenti di rinunciare ai fiori per le esequie e destinare eventuali offerte a un progetto solidale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lino Banfi e il ricordo di Amanuel

Rosanna Banfi e Walter Zagaria, chi sono i figli di Lino Banfi e cosa fanno nella vitaDalla storia d’amore tra Lino Banfi e Lucia Zagaria sono nati due figli, la primogenita Rosanna Banfi e il secondogenito Walter.

Chi è Virginia Leoni, la nipote di Lino BanfiVirginia Leoni è nata dall’amore di Rosanna Banfi e dell’attore Fabio Leoni ed è, quindi, una dei nipoti dell’amatissimo comico italiano Lino Banfi.

