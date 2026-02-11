Alkemica – Lo spirito delle donne | a Firenze una giornata dedicata all’universo femminile nei distillati
Oggi a Firenze si è tenuta una giornata dedicata alle donne nel mondo degli spirits. L’evento ha messo in risalto come la sensibilità femminile possa influenzare la produzione e la degustazione dei distillati, tra aromi, profumi e storia. Le partecipanti hanno condiviso esperienze e opinioni, creando un confronto diretto e senza fronzoli.
La sensibilità femminile come chiave di lettura e di racconto del mondo degli spirits e della loro qualità fra aromi, profumi e cultura del distillato. È questo il filo conduttore di “Alkemica – Lo spirito delle donne”, la giornata di incontri, degustazioni guidate e abbinamenti dedicata al ruolo.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
