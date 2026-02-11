Alkemica – Lo spirito delle donne | a Firenze una giornata dedicata all’universo femminile nei distillati

Oggi a Firenze si è tenuta una giornata dedicata alle donne nel mondo degli spirits. L’evento ha messo in risalto come la sensibilità femminile possa influenzare la produzione e la degustazione dei distillati, tra aromi, profumi e storia. Le partecipanti hanno condiviso esperienze e opinioni, creando un confronto diretto e senza fronzoli.

