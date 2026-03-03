L’esercito israeliano entra in Libano via terra Colpita l’ambasciata statunitense a Riad e una base in Bahrein Trump | Siamo pieni di munizioni

L’esercito israeliano ha avviato un’operazione terrestre in Libano meridionale, coinvolgendo forze di terra e obiettivi strategici. Durante l’azione, sono stati colpiti l’ambasciata statunitense a Riad e una base militare in Bahrein. Il ministro della Difesa israeliano ha affermato che l’obiettivo è proteggere le comunità israeliane di confine, mentre il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di essere ben fornito di munizioni.

Katz: "Operazione per proteggere le comunità israeliane". Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha dichiarato che l'avanzata dell'Israel Defense Forces nel Libano meridionale è finalizzata a impedire attacchi diretti contro le comunità israeliane di confine. Secondo quanto riferito, il primo ministro Benyamin Netanyahu e lo stesso Katz hanno autorizzato le forze armate a occupare e mantenere posizioni strategiche in territorio libanese, con l'obiettivo di rafforzare la difesa e prevenire il fuoco diretto verso Israele. Katz ha inoltre ribadito che l'esercito continua a colpire obiettivi di Hezbollah in Libano, sottolineando che il gruppo "sta pagando e pagherà un prezzo elevato" per gli attacchi contro lo Stato ebraico.

