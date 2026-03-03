L' escalation di Trump | Massacriamo l' Iran Potrei inviare truppe

L'ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di voler intensificare le azioni contro l'Iran, annunciando la possibilità di lanciare attacchi più pesanti e di inviare truppe sul territorio. Le sue dichiarazioni suggeriscono un aumento della tensione tra le due parti, con un approccio deciso e senza esclusione di mezzi. La situazione resta sotto osservazione da parte di analisti e governi alleati.

Donald Trump ha tutta l'intenzione di proseguire con attacchi sempre più forti contro l'Iran, e non esclude neppure l'uso di truppe sul terreno. Il presidente americano parla durante una cerimonia alla Casa Bianca e in una serie di interviste ai media Usa, affermando che "li stiamo massacrando. Sta andando molto bene e non abbiamo ancora iniziato a colpirli duramente, la grande ondata non si è ancora verificata. Arriverà presto". Il conto dei militari morti nelle operazioni si ferma a sei. "Avevamo programmato quattro settimane per eliminare la leadership iraniana e ci abbiamo messo un'ora", prosegue, dicendosi "in anticipo sul programma". Avvertendo che gli Stati Uniti sono in grado di combattere la guerra contro la Repubblica islamica "ben oltre le 4-5 settimane che avevamo preventivato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

