Lecce arrestato usuraio di Mesagne legato alla mafia | prestito con un tasso del 192% e un Teg del 493%

A Lecce, un pregiudicato di Mesagne è stato arrestato per usura aggravata dal metodo mafioso. Le indagini della DDA hanno rivelato che l’uomo aveva concesso prestiti con un tasso del 192% e un TEG del 493%. Le autorità hanno accertato che l’attività era collegata a pratiche di natura mafiosa, evidenziando l’entità del fenomeno nel territorio.

Eseguito un arresto per usura aggravata dal metodo mafioso dalla Polizia di Stato nelle prime ore del mattino a Lecce: un pregiudicato di Mesagne è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, al termine di un'articolata indagine che ha permesso di ricostruire un sistema di prestiti a tassi usurari protrattosi dal 2020 al giugno 2025. Le indagini coordinate dalla DDA di Lecce Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l'operazione è stata il risultato di una lunga attività investigativa coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce e condotta dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Mesagne. Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Lecce, arrestato usuraio di Mesagne legato alla mafia: prestito con un tasso del 192% e un Teg del 493%