Arturo Martini genio del Novecento | incontro e opere alla Ricci Oddi

Questa mattina, alla Galleria Ricci Oddi, è arrivato un grande bronzo di Arturo Martini. Si tratta de Il dormiente, proveniente da una collezione privata, e resterà in mostra fino a lunedì 20 aprile. Il pezzo sostituisce La Pisana, anche questa dell’artista, che era stato esposto in questi giorni. La scultura si può ammirare sia all’interno della galleria che dal di fuori, lungo via San Siro, dove i passanti possono fermarsi e ammirarla.

La grande statua è uno dei tre esemplari fusi in bronzo nel 1986 alla Fonderia Battaglia di Milano a partire dal gesso del 1921 oggi conservato alla Galleria Nazionale di Arte Moderna di Roma. La scultura, originariamente destinata a Mario Broglio, fondatore e direttore tra il 1918 e il 1922 della rivista "Valori Plastici" fa del possente nudo maschile, raffigurato seduto, un corpo dai volumi ampi e semplificati. Un braccio si piega a reggerne la testa, mentre con gli occhi chiusi il dormiente accenna un sorriso quieto e misterioso come quello di una statua etrusca. Al grande bronzo si affianca un incisivo Autoritratto in terracotta.

