L'Avellino si presenta in una serata difficile, con una prestazione che evidenzia errori e mancanze di qualità. La partita si conclude con una sconfitta che lascia più domande che risposte, in un contesto di gioco povero di ritmo e spunti incisivi. Un’occasione per analizzare criticamente i punti deboli della squadra e riflettere sulle aree da migliorare.

Tempo di lettura: 3 minuti Una serata amara, di quelle che lasciano più dubbi che certezze. L’Avellino cade di misura al termine di una gara povera di ritmo, idee e occasioni realmente costruite. Il gol di Artistico, arrivato a freddo, indirizza subito il match e mette a nudo le difficoltà dei biancoverdi, incapaci di reagire con continuità e personalità. La squadra fatica a trovare spazi, perde troppi palloni in fase di costruzione e non riesce mai a imporre il proprio gioco. Le occasioni create sono poche e mal sfruttate, mentre dietro emergono limiti di attenzione e lettura nelle situazioni chiave. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - LE PAGELLE | Avellino deludente: errori, poca qualità e troppe insufficienze

