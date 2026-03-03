Il dibattito sulle Olimpiadi estive del 2040 ha portato alla luce un cambiamento nelle proposte: ora si preferiscono progetti condivisi rispetto alle candidature individuali. Le discussioni coinvolgono diversi attori e si concentrano sull’idea di collaborare per organizzare l’evento. La conversazione si concentra su come presentare una proposta collettiva, lasciando da parte le soluzioni uniche e autonome.

Il dibattito che abbiamo aperto sulle Olimpiadi estive del 2040 sta facendo emergere una consapevolezza nuova: oggi non è più tempo di candidature solitarie e muscolari, ma di progetti condivisi. Il modello non è più quello di una città sola chiamata a reggere costi, infrastrutture e rischi, bensì quello delle “Olimpiadi diffuse”, sulla scia di Milano Cortina 2026, che hanno distribuito sedi e investimenti tra territori diversi. L’idea di riportare i Giochi in Italia – dopo l’esperienza di Roma 1960 – riapre una partita ambiziosa. Si è parlato di Firenze, si è parlato di Roma, ma il confronto si è presto allargato. Perché un’Olimpiade moderna non è solo un evento sportivo: è un’operazione economica, urbanistica, ambientale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Le nostre Olimpiadi, un’esperienza unica"È calato il sipario sui giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026, con una cerimonia conclusiva che all’Arena di Verona ha richiamato il gotha di...

Le nostre olimpiadi!

Perché non le facciamo più spesso queste Olimpiadi?Durante le Olimpiadi ci siamo riconnessi con noi stessi e con il nostro essere un popolo. Che non si celebra, ma quando ce la fa ci sorprende ... iodonna.it

Oltre il podio: cosa ci insegnano davvero le Olimpiadi quando si spengono le luci?Dalle medaglie alla vita reale: cosa ci insegnano le Olimpiadi su resilienza, coraggio e ripartenze quotidiane. grazia.it

Federica Brignone si prende una pausa. Nonostante la frattura a tibia e perone ha regalato all’Italia due incredibili ori alle Olimpiadi #milanocortina2026 ora ha deciso di non partecipare alle prossime tappe di Coppa del Mondo di sci. "Credo di avere chiesto - facebook.com facebook

2/3/26.Alle Olimpiadi invernali 2026 a Cortina, oltre alle ostriche del Delta,presentate anche quelle di Chioggia, in particolare l'ostriche del marchio Maè: in FB il racconto della bella esperienza e l'illustrazione della coltivazione e delle peculiarità del prodotto... x.com