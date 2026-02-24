Le nostre Olimpiadi un’esperienza unica

Il successo delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 deriva dall'impegno di migliaia di volontari e organizzatori che hanno lavorato senza sosta. La cerimonia di chiusura all'Arena di Verona ha attirato molte celebrità, tra cui atleti e artisti, creando un'atmosfera vibrante. Durante l'evento, sono stati presentati i risultati delle competizioni e le testimonianze di chi ha partecipato. La manifestazione si conclude con uno spettacolo che lascia spazio alle emozioni di tutti.

È calato il sipario sui giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026, con una cerimonia conclusiva che all’Arena di Verona ha richiamato il gotha di celebrità internazionali: politiche, sportive e artistiche. Tra i protagonisti degli spettacoli in programma c’era la compagnia Aterballetto, eccellenza dell’arte coreutica nel mondo e orgoglio reggiano. "La partecipazione a questo evento – ha detto Gigi Cristoforetti, direttore del Centro Coreografico NazionaleAterballetto – si è inserita all’interno di un tema che abbiamo molto chiaro: far entrare la produzione e la qualità artistica del nostro lavoro anche in meccanismi diversi da quelli consueti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Le nostre OlimpiadiDopo sei anni e mezzo di attesa, finalmente si può dire che le Olimpiadi di Milano-Cortina sono ufficialmente assegnate.

Alpini tuttofare, un’esperienza unicaGli Alpini, noti per il cappello verde e la penna nera, sono pronti a partecipare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

