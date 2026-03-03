Lazzate su Scherzi a Parte col sindaco e diversi volti noti per l’episodio con Francesca Barra

Da ilnotiziario.net 3 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella prima puntata di Scherzi a Parte andata in onda ieri sera su Canale 5, il sindaco di Lazzate, Andrea Monti, è stato coinvolto insieme ad altri residenti del paese, tra cui la conduttrice Alice Farella Monti, in uno scherzo trasmesso in televisione. L’episodio ha visto la partecipazione di diversi volti noti e cittadini di Lazzate, creando un momento di sorpresa e divertimento in diretta.

Possedere un’auto porta comodità e libertà, ma comporta anche la responsabilità di una manutenzione regolare.. Saranno attivati il 2 marzo i nuovi servizi di cooperazione con l’Anagrafe Nazionale degli Assistiti. L’Italia è il secondo paese al mondo per calvizie: cosa c’è davvero dietro la caduta dei capelli e come agiscono gli integratori Non è solo una questione estetica, e nemmeno un destino scritto nel DNA. La caduta. La transizione verso uno stile di vita più consapevole e rispettoso dell’ambiente non riguarda più. Ben 12 mucche libere, disorientate, sulla Tangenziale Ovest di Milano, nel buio della sera: si. Un tram della linea 9 è deragliato nel pomeriggio di oggi, venerdì 27 febbraio, in. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

lazzate su scherzi a parte col sindaco e diversi volti noti per l8217episodio con francesca barra
© Ilnotiziario.net - Lazzate su Scherzi a Parte, col sindaco e diversi volti noti per l’episodio con Francesca Barra

Scherzi a parte, stasera in tv l’episodio con Francesca Barra registrato a LazzatePossedere un’auto porta comodità e libertà, ma comporta anche la responsabilità di una manutenzione regolare.

Anticipazioni Scherzi a parte stasera, 2 marzo 2026: gli ospiti e le vittime, da Gabriel Garko a Francesca Barra a Isobel a Cuccarini e altriParte stasera, lunedì 2 marzo, la nuova edizione di Scherzi a parte, in onda alle 21:20 su Canale 5: scopriamo tutte le anticipazioni della prima...

Contenuti utili per approfondire Francesca Barra

Temi più discussi: Scherzi a parte, stasera in tv l’episodio con Francesca Barra registrato a Lazzate; Francesca Barra Umiliata a Scherzi a Parte: lo Scherzo che Ha Fatto Tremare il Suo Perfetto Matrimonio con Claudio Santamaria; A Scherzi a parte stasera l’arengario di Lazzate… l’ha svelato il sindaco; Scherzi a parte stasera in tv l’episodio con Francesca Barra registrato a Lazzate.

francesca barra lazzate su scherzi aScherzi a parte, stasera in tv l’episodio con Francesca Barra registrato a LazzateStasera nella prima puntata di Scherzi a parte su Canale 5, andrà in onda anche lo scherzo registrato alcune settimane fa a Lazzate.   Scherzi a ... ilnotiziario.net

Lazzate su Scherzi a Parte, col sindaco e diversi volti noti per l’episodio con Francesca BarraC’era anche il sindaco di Lazzate Andrea Monti, con altri lazzatesi, tra cui la condutrice Alice Farella Monti, nello scherzo in tv a Francesca Barra ... ilnotiziario.net

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.