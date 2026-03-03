L’assessore Reguzzoni | Surreale

L’assessore ha commentato la situazione descrivendo l’evento come surreale. A Busto Arsizio, nel fine settimana, la città si è trovata sotto un cielo attraversato da droni e antimissili, trasformando un normale periodo di riposo in una scena insolita e inquietante. La presenza di questi mezzi aerei ha suscitato sorpresa tra i cittadini, che hanno assistito a scene inaspettate e fuori dal comune.

BUSTO ARSIZIO (Varese) Doveva essere un fine settimana di riposo. Si è trasformato in un incubo sotto un cielo solcato da droni e antimissili. C'è anche Paola Reguzzoni, assessore all'Inclusione sociale del Comune di Busto Arsizio, tra gli italiani bloccati a Dubai dopo l'escalation militare in Medio Oriente. "La situazione è surreale", ha scritto nella notte l'assessore sui propri profili social. Parole semplici, ma cariche di inquietudine. Dubai, simbolo di modernità e stabilità, si è ritrovata nel mirino della rappresaglia iraniana dopo l'operazione militare "Epic Fury", condotta da Israele e Stati Uniti contro il regime di Teheran e culminata con l'uccisione dell'ayatollah Ali Khamenei.