Annabella scomparsa | le ricerche sui Colli Euganei

Annabella, scomparsa da cinque giorni, è stata vista l'ultima volta a bordo di una bicicletta in una zona residenziale dei Colli Euganei. Il suo cellulare risulta spento da 96 ore, e le ricerche continuano senza successo. Le autorità stanno coinvolgendo le forze dell'ordine e i volontari per rintracciarla e accertare le circostanze della sua scomparsa.

Scomparsa nel nulla da cinque giorni, a bordo di una bicicletta trovata in una zona residenziale e con un cellulare che da 96 ore risulta spento. Di Annabella Martinelli, studentessa padovana 22enne, si è persa ogni traccia dal 6 gennaio scorso: alle 20 è uscita di casa per allontanarsi in sella alla sua due ruote, poi il nulla. Dopo l'allarme lanciato dalla famiglia, sono partite le ricerche tra le cime dei Colli Eugenie, in Veneto. La sua bicicletta viola è stata infatti ritrovata a Teolo, in località Villa di Teolo, abbandonata a bordo di una strada bianca che si ricollega alla statale come scorciatoia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Annabella scomparsa: le ricerche sui Colli Euganei Leggi anche: Padova, Annabella Martinelli scomparsa da giorni: trovata la bici con cui si era allontanata. La 22enne ripresa dalle telecamere sui Colli Euganei Leggi anche: Alberto Stefani alla Mostra dei vini dei colli Euganei: «Dopo Valdobbiadene, ora tocca ai colli Euganei» Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Scomparsa 22enne padovana da 5 giorni, ricerche sui Colli Euganei; Annabella Martinelli è scomparsa: ricerche con l'elicottero sui Colli Euganei per ritrovare la 22enne; Annabella Martinelli, studentessa di 22 anni scomparsa da Padova: mobilitazione social e ricerche in corso; Annabella scomparsa a 22 anni, le ricerche sui Colli: in campo droni e cani molecolari. Annabella scomparsa: le ricerche sui Colli Euganei - Un vigilante di 55 anni, Pietro Zantonini, è morto mentre svolgeva un servizio di vigilanza notturna in un cantiere delle olimpiadi di Milano Cortina, a Cortina d'Ampezzo ... msn.com

Annabella Martinelli è scomparsa: ricerche con l'elicottero sui Colli Euganei per ritrovare la 22enne - Cresce di ora in ora l'apprensione per la sorte di Annabella Martinelli, la 22enne studentessa padovana di giurisprudenza allontanatasi dalla propria abitazione nella ... ilgazzettino.it

Scomparsa 22enne padovana da 5 giorni, ricerche sui Colli Euganei - Annabella Martinelli, studentessa di Giurisprudenza iscritta all’Università di Bologna, sarebbe scomparsa da Padova - tg24.sky.it

ANNABELLA MARTINELLI SCOMPARSA DA 4 GIORNI: L'APPELLO DELLA FAMIGLIA DELLA STUDENTESSA 22ENNE

È stata trovata sui Colli Euganei in provincia di Padova la bicicletta di Annabella Martinelli, 22 anni, studentessa di Giurisprudenza all’Università di Bologna e residente a Padova, scomparsa il 6 gennaio. Lungo una strada nella frazione di Villa di Teolo (Pado - facebook.com facebook

Scomparsa Annabella Martinelli, studentessa dell’università di Bologna x.com

